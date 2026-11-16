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Aktie bewertet 16.11.2026 10:07:47

Symrise-Analyse: Deutsche Bank AG verringert Einstufung der Aktie auf Hold

Symrise-Analyse: Deutsche Bank AG verringert Einstufung der Aktie auf Hold

Das Symrise-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat Symrise bei unverändertem Kursziel von 103 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wachstum stehe zwar wieder auf dem Menüplan, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2027 für die europäischen Zutatenhersteller. Die Anleger sollten ihre Investments allerdings mit Bedacht auswählen. Boucher-Ferte empfahl Croda neu zum Kauf, stufte aber neben Symrise auch DSM-Firmenich ab. Sie hält zudem an ihren Kaufempfehlungen für Givaudan und Kerry fest. Seit dem zweiten Quartal seien die Gewinnerwartungen erstmals seit fünfzehn Monaten wieder gestiegen, so die Expertin zur Branche. Die Erholung werde getragen von den Innovationen auf Kundenseite sowie individuellen Selbsthilfemaßnahmen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:50 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 96,22 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7,05 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 24 268 Symrise-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 42,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 10.03.2027 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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