Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
12.01.2026 20:19:40
Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück
DOW JONES--Die Aktionäre von Symrise können sich über Aktienrückkäufe freuen. Wie der im DAX notierte Duftstoff- und Aromenhersteller mitteilte, hat er den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 400 Millionen Euro beschlossen. Das Programm läuft vom 1. Februar bis zum 31. Oktober.
