Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück

DOW JONES--Die Aktionäre von Symrise können sich über Aktienrückkäufe freuen. Wie der im DAX notierte Duftstoff- und Aromenhersteller mitteilte, hat er den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 400 Millionen Euro beschlossen. Das Programm läuft vom 1. Februar bis zum 31. Oktober.

January 12, 2026 14:20 ET (19:20 GMT)