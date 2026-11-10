Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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10.11.2026 18:19:38
Symrise tauscht Finanzchef aus - Martin Huber übernimmt Posten zum 1. April 2027
HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise wechselt den Finanzchef aus. Martin Huber (56) übernehme die Position zum 1. April 2027, teilte der DAX-Konzern am Dienstagabend in Holzminden mit. Er verfüge über mehr als 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung. Olaf Klinger (61) beende seine "erfolgreiche, elfjährige Amtszeit" zum 31. März. Darüber hinaus sei das Vorstandsmandat von Walter Ribeiro (56) als Präsident Taste, Nutrition & Health um weitere vier Jahre bis zum 19. September 2031 verlängert worden, hieß es weiter./jha/he
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