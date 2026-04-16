Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Partnerschaft 16.04.2026 09:19:00

Symrise treibt Innovation voran - Einstieg bei Biotech-Unternehmen - Aktie kaum verändert

Symrise treibt Innovation voran - Einstieg bei Biotech-Unternehmen - Aktie kaum verändert

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise baut sein Tiernahrungsangebot mit einer Investition in das US-Biotechunternehmen Bond Pet Foods aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Boulder, Colorado, stellt mithilfe von Präzisionsfermentation tieridentische Proteine für die Tierfutterindustrie her, wie Symrise mitteilte. Die Inhaltsstoffe werden in Futtermitteln, Leckerlis und Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. Zur Höhe der Investition machte der DAX-Konzern keine Angaben.

"Die Partnerschaft unterstützt Symrise dabei, biotechnologiebasierte Zutaten zu entwickeln, die das Wohl von Haustieren und der Umwelt adressieren und stärkt damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sowie die führende Nachhaltigkeitsrolle von Symrise Pet Food", teilte der Konzern mit.

Die Symrise-Aktie zeigt sich im XETRA-Hande bei 74,70 Euro kaum verändert.

DOW JONES

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Bildquelle: Symrise

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