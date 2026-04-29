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29.04.2026 08:08:42

Symrise verliert weniger Umsatz als zunächst erwartet

DOW JONES--Symrise hat zum Auftakt des laufenden Geschäftsjahres nach teils hohen Vorjahreswerten etwa bei UV-Filtern wie erwartet Umsatz verloren, allerdings weniger deutlich als prognostiziert. Bereinigt um Wechselkurseffekte und Portfolioveränderungen gingen die Einnahmen im ersten Quartal um 0,4 Prozent zurück, wie das Unternehmen in Holzminden mitteilte.

Der Rückgang fiel dank eines 1,7-prozentigen organischen Wachstums im Konzernsegment Taste Nutrition & Health mit Lebensmittelzusatzstoffen, Aromen und Tiernahrung allerdings deutlich geringer aus als am Markt erwartet. Analysten hatten im Konsens mit minus 1,6 Prozent organischem Wachstum in diesem Segment gerechnet und einem organischen Umsatzrückgang in gleicher Höhe auf Konzernebene.

Symrise selbst war bei Vorlage der Bilanz 2025 von einem niedrig einstelligen organischen Umsatzrückgang ausgegangen.

Nominell gingen die Einnahmen im ersten Quartal wegen erheblicher negativer Währungseffekte um 5,2 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro zurück.

Das Geschäft mit Duftstoffen und kosmetischen Inhaltsstoffen wies einen organischen Umsatzrückgang von 3,4 Prozent aus, wobei das Einzelgeschäft Fragance niedrig einstellig wuchs, Care & Wellness aber einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Bereich verbuchte, der im Wesentlichen auf einem zweistelligen Rückgang bei UV-Filtern nach erhöhten Vorjahresvergleichswerten beruht. Auch die Einnahmen mit Aroma Molecules gingen nach hohen Vergleichszahlen organisch mittel einstellig zurück. Fragance wuchs dagegen niedrig einstellig.

Symrise bestätigte die Jahresprognose, die ein organisches Konzernwachstum von 2 bis 4 Prozent und eine EBITDA-Marge in der Spanne von 21,5 bis 22,5 Prozent vorsieht. Zur Profitabilität im Auftaktquartal machte das Unternehmen wie üblich keine Angaben.

Das Management zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einer schrittweisen Verbesserung des organischen Wachstums im Laufe des Jahres kommen wird.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)

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