Symrise wächst weiter und bekräftigt Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise ist auch im dritten Quartal weiter gewachsen und hat die Erwartungen erfüllt. Alle Segmente profitierten von einer guten Nachfrage, das stärkste Plus erreichte der Bereich Nutrition, der Anwendungen für Lebensmittel, Heimtiernahrung sowie Probiotika umfasst. Der MDAX-Konzern bekräftigte in seinem Trading-Update sowohl seine Jahresziele als auch den Langfristausblick.

Symrise steigerte den Umsatz im Neunmonatszeitraum auf 2,551 Milliarden Euro, in Berichtswährung war dies ein Plus von 7,1 Prozent. Analysten hatten mit 2,557 Milliarden Euro gerechnet. Die Sparte Scent & Care, das Geschäft mit Duft und kosmetischen Inhaltsstoffen, erhöhte seinen Umsatz um 7,1 Prozent auf 1,070 Milliarden Euro. Organisch wuchs das Segment um 5,6 Prozent. Für Flavor, dem Geschäft mit Aromen für Lebensmittel und Getränke, berichtete die Gesellschaft aus dem niedersächsischen Holzminden, ein Umsatzplus von 5,8 Prozent auf 965,5 Millionen Euro. Bereinigt um Währungseffekte erreichte hier das organische Wachstum 4 Prozent.

Das Segment Nutrition setzte von Januar bis September mit 516 Millionen Euro 9,4 Prozent mehr um als im Vorjahr. Das organische Wachstum belief sich auf 10 Prozent. Wachstumsmotor war erneut der Anwendungsbereich Pet Food, der ein prozentual zweistelliges organisches Wachstum lieferte. Besonders gut hätten sich die Ländermärkte USA, Kolumbien und Brasilien gezeigt, erklärte Symrise weiter.

Dank der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten ist Symrise zuversichtlich, die Prognose für 2019 zu erfüllen. Der Konzern geht unverändert davon aus, einen Umsatzanstieg zwischen 5 und 7 Prozent zu schaffen und das Marktwachstum erneut deutlich zu übertreffen. Erwartungen zufolge soll der Markt laut Symrise weltweit um 3 bis 4 Prozent wachsen. Darüber hinaus hält Symrise an seinem im August präzisierten Profitabilitätsziel fest und strebt eine EBITDA-Marge von rund 21 Prozent an.

Die Langfristziele haben ebenfalls weiterhin Bestand: Symrise strebt bis Ende 2025 an, den Umsatz auf etwa 5,5 bis 6 Milliarden Euro hochzuschrauben. Diesen Anstieg will Symrise durch jährliches organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent sowie mit Hilfe ergänzender Akquisitionen erreichen.

October 29, 2019 02:57 ET (06:57 GMT)