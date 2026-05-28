SynAct Pharma AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SynAct Pharma AB hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,48 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at