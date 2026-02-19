SynAct Pharma AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SynAct Pharma AB veröffentlichte am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,440 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,170 SEK. Im Vorjahr hatten -2,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at