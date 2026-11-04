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04.11.2026 06:31:28
SynAct Pharma AB präsentierte Quartalsergebnisse
SynAct Pharma AB stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SynAct Pharma AB ein EPS von -0,670 SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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