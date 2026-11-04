SynAct Pharma AB präsentierte Quartalsergebnisse

SynAct Pharma AB stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SynAct Pharma AB ein EPS von -0,670 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at