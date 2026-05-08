Synalloy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Synalloy hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,4 Millionen USD – eine Minderung von 21,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at