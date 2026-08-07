Synalloy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Synalloy hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Synalloy 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Synalloy 25,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at