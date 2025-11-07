|
07.11.2025 06:31:29
Synalloy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Synalloy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 42,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
