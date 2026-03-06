Synalloy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Synalloy stellte am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Synalloy ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 53,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 40,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,090 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Synalloy -1,340 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 74,94 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 57,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 177,87 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at