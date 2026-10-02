ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
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02.10.2026 05:25:00
Synaptics Stock is Trending: SYNA Jumps 15% After Hours on Amended Merger Deal With ON Semiconductor
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