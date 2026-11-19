Synaptogenix äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Synaptogenix ein EPS von -1,560 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at