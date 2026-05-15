Synaptogenix stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Synaptogenix stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresviertel hatte Synaptogenix 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at