Synchro Food vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Synchro Food hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 101,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 943,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at