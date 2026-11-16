Synchro Food veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Synchro Food präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 4,94 JPY. Im letzten Jahr hatte Synchro Food einen Gewinn von 3,07 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Synchro Food im vergangenen Quartal 1,99 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 119,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Synchro Food 908,8 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at