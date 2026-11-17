Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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17.11.2026 16:59:00
Synchronisation: Netflix erhöht Folgevergütung, KI-Streit bleibt ungelöst
Netflix-App auf dem Display." />
Netflix erhöht die Folgevergütung für deutsche Synchronsprecher und zahlt in deren Altersvorsorge ein. Die umstrittene KI-Klausel bleibt aber bestehen.
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