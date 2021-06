Synchronoss Technologies, Inc. kündigt öffentliches Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 125 Mio. US-Dollar an

BRIDGEWATER, N. J., June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ( SNCR ) (das "Unternehmen" oder "Synchronoss"), ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen in den Bereichen Cloud, Messaging und digitale Produkte und Plattformen, hat heute die Preisgestaltung eines garantierten öffentlichen Angebots von vorrangigen Schuldverschreibungen mit 8,375 % und einem Gesamtvolumen von 125 Mio. US-Dollar bekanntgegeben, die im Jahr 2026 fällig sind. Dies umfasst die vollumfängliche Ausübung der Option der Konsortialbanken, weitere Schuldverschreibungen im Wert von insgesamt 5 Mio. US-Dollar zu kaufen. Das Angebot endet voraussichtlich am oder um den 30. Juni 2021, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.



Synchronoss und die vorrangigen Schuldverschreibungen erhielten beide ein Rating von BB- von der Egan-Jones Ratings Company, einer unabhängigen, nicht verbundenen Ratingagentur. Das Unternehmen hat die Notierung der vorrangigen Schuldverschreibungen am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol "SNCRL" beantragt und geht davon aus, dass der Handel mit den Schuldverschreibungen, sofern genehmigt, innerhalb von 30 Geschäftstagen ab dem Abschlussdatum des Angebots beginnen wird.

Alle vorrangigen Schuldverschreibungen des Angebots werden von Synchronoss verkauft. Synchronoss plant, die aus dem Angebot und aus dem Angebot der Stammaktien und dem Verkauf der Vorzugsaktien der Serie B (jeweils wie nachstehend beschrieben) erzielten Nettoerlöse zur vollständigen Rücknahme aller in Umlauf befindlichen Aktien der Series A Convertible Participating Perpetual Preferred Stock von Synchronoss und zur Rückzahlung der im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität von Synchronoss ausstehenden Beträge zu verwenden.

B. Riley Securities, Inc. ("BRS") fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. und EF Hutton, ein Geschäftsbereich von Benchmark Investments, LLC, agieren als Lead Manager des Angebots.

Gleichzeitig mit dem Angebot bietet die Gesellschaft Stammaktien im Wert von 100 Mio. US-Dollar in Form einer separaten Prospektergänzung an. Darüber hinaus hat B. Riley Principal Investments, LLC ("BRPI"), ein verbundenes Unternehmen von BRS, eine Vereinbarung getroffen, der zufolge BRPI dem Kauf von Vorzugsaktien der Serie B der Gesellschaft im Wert von 75,0 Mio. US-Dollar im Rahmen einer privaten Transaktion zugestimmt hat, die gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots abgeschlossen werden muss.

Die oben beschriebenen vorrangigen Schuldverschreibungen werden von Synchronoss gemäß einer Shelf-Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) auf Formular S-3 angeboten, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von der SEC am 28. August 2020 für wirksam erklärt wurde. Eine vorläufige Prospektergänzung, die sich auf die Bedingungen des Angebots bezieht und diese beschreibt, ist bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Die endgültigen Bedingungen des vorgeschlagenen Angebots werden in einer endgültigen, bei der SEC einzureichenden Prospektergänzung veröffentlicht. Exemplare der endgültigen Prospektergänzung (sofern verfügbar) und des beiliegenden Prospektes, die sich auf diese Wertpapiere beziehen, sind ebenfalls auf Anfrage bei folgender Adresse erhältlich: B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209, oder telefonisch unter (703) 312-9580 oder per E-Mail an prospectuses@brileyfin.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Kauf eines dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere werden nicht in einem Staat oder einem anderen Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder des anderen Rechtsraums ungesetzlich wäre.

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) entwickelt Software, mit der Unternehmen weltweit zuverlässig und ansprechend mit ihren Abonnenten in Verbindung treten können. Die Produktpalette des Unternehmens trägt dazu bei, Netzwerke zu optimieren, Onboarding zu vereinfachen und Abonnenten zu motivieren, neue Einnahmequellen freizusetzen, Kosten zu senken und Markteinführungen zu beschleunigen.

"Safe Harbor"-Erklärung

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss des öffentlichen Angebots und die voraussichtliche Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, einschließlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen in Bezug auf das öffentliche Angebot und der Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Einreichungen von Synchronoss dargelegt werden. Hierzu zählen unter anderem die Risiken, die in den Abschnitten "Risikofaktoren" und "Erläuterungen und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses durch die Geschäftsleitung" des Jahresberichts von Synchronoss auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 sowie des Quartalsberichts von Synchronoss auf Formular 10-Q für den Berichtszeitraum zum 31. März 2021, die bei der SEC hinterlegt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, beschrieben werden. Zusätzlich zu den Risiken, die oben und in den anderen von Synchronoss bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, können auch andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren die Ergebnisse von Synchronoss beeinflussen. Es können keine zukunftsgerichteten Aussagen garantiert werden und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung werden nur zum Datum dieser Veröffentlichung zur Verfügung gestellt und Synchronoss ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Umstände zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Medien

Diane Rose

CCgroup

diane@ccgrouppr.com

Investoren