Synchronoss Technologies kündigt Telefonkonferenz für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2024 an

BRIDGEWATER, New Jersey, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich persönlicher Cloud-Plattformen, wird am Dienstag, den 11. März 2025, um 16:30 Uhr (EST) eine Telefonkonferenz abhalten (13:30 Uhr pazifische Zeit), um die finanziellen Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 zu besprechen. Die Finanzergebnisse werden vor der Telefonkonferenz in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Die Geschäftsführung von Synchronoss wird die Präsentation mit anschließender Frage-Antwort-Runde vortragen.

Datum: Dienstag, 11. März 2025

Uhrzeit: 16:30 Uhr EST (13:30 Uhr pazifische Zeit)

Einwahlnummer: 877-451-6152 (Inland) oder 201-389-0879 (Ausland)

Konferenz-ID: 13751475

Die Telefonkonferenz wird live hier und im Bereich Investor Relations auf der Website von Synchronoss übertragen.

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Cloud-Lösungen, ermöglicht es Dienstanbietern, sichere und sinnvolle Verbindungen zu ihren Abonnenten herzustellen. Unsere SaaS-Cloud-Plattform vereinfacht die Onboarding-Prozesse und fördert die Kundenbindung, was zu verbesserten Umsatzströmen, geringeren Kosten und einer schnelleren Markteinführung führt. Millionen von Abonnenten vertrauen darauf, dass Synchronoss ihre wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte schützt. Erfahren Sie unter www.synchronoss.com, wie unsere Cloud-Lösungen die Art und Weise, wie Sie sich mit Ihrer digitalen Welt verbinden, neu definieren.

Medienkontakt:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Investorenkontakt:

Ryan Gardella

ICR für Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com