06.11.2025 06:31:29
Synchronoss Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Synchronoss Technologies hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Synchronoss Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,560 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 42,0 Millionen USD.
