KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.03.2026 18:06:00
Synchronsprecherin lehnt Netflix-Auftrag wegen KI-Klauseln ab
Die deutschen Synchronstimmen von Jennifer Lopez bis Tom Cruise im KI-Streit: Die Künstler warnen vor Datenmissbrauch und fordern Schutz vor Kopien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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