Synchrony Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Synchrony Financial hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,50 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 4,69 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Synchrony Financial 4,71 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at