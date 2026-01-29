Synchrony Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Synchrony Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Synchrony Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,94 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Synchrony Financial mit einem Umsatz von insgesamt 4,77 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 9,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,55 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,91 Prozent auf 19,12 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at