Synchrony Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Synchrony Financial hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Synchrony Financial mit einem Umsatz von insgesamt 4,67 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,87 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at