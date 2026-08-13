SYNCLAYER gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SYNCLAYER hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,96 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -14,260 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,35 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at