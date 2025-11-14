Syncom Formulation (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Syncom Formulation (India) hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,02 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at