Syncom Formulation (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Syncom Formulation (India) hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 INR je Aktie erzielt worden.

Syncom Formulation (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,810 INR beziffert, während im Vorjahr 0,570 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,89 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at