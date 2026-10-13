BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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13.10.2026 14:02:08
Syndax Pharmaceuticals, BioNTech, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday’s Pre-Market Session
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
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|BioNTech (ADRs)
|79,55
|-7,55%
|Syndax Pharmaceuticals Inc
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