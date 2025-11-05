|
Syndax Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Syndax Pharmaceuticals hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 266,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 12,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
