Syndax Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Syndax Pharmaceuticals hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Syndax Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 72,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 38,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at