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04.11.2026 06:31:28
Syndax Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Syndax Pharmaceuticals lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Syndax Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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