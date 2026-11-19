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19.11.2026 06:31:28
Synektik stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Synektik hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 3,24 PLN gegenüber 3,63 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 165,3 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 17,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 48,54 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 12,07 PLN erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,86 Prozent auf 898,75 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 681,60 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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