Synektik: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Synektik hat am 11.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,75 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Synektik ein EPS von 2,98 PLN je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Synektik mit einem Umsatz von insgesamt 213,2 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 70,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at