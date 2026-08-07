Synektik zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Synektik hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 6,46 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Synektik 2,78 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 292,3 Millionen PLN – ein Plus von 89,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Synektik 154,2 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at