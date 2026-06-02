Synel Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Synel Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 ILS. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Synel Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,9 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 23,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at