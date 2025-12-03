Synel Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Synel Industries hat am 30.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,79 ILS. Ein Jahr zuvor waren 0,580 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Synel Industries im vergangenen Quartal 16,4 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Synel Industries 23,0 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at