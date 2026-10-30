Synergy Bizcon präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Synergy Bizcon hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,07 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Synergy Bizcon im vergangenen Quartal 2,11 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Synergy Bizcon 1,46 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at