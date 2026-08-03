Synergy Bizcon: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Synergy Bizcon hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Synergy Bizcon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,54 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 77,48 Prozent auf 593,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 334,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at