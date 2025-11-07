Synergy Bizcon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Synergy Bizcon ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Synergy Bizcon die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Synergy Bizcon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8750,64 Prozent auf 1,46 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at