Synergy Bizcon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Synergy Bizcon hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 228,96 Prozent auf 432,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at