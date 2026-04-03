Synergy CHC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Synergy CHC lud am 01.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Synergy CHC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,270 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,280 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Synergy CHC mit einem Umsatz von insgesamt 30,38 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,83 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -12,78 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at