Synergy Green Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Synergy Green Industries hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,96 INR. Im Vorjahresquartal hatten 3,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 918,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,2 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at