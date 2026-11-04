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04.11.2026 06:31:28
Synergy Green Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Synergy Green Industries hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,27 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Synergy Green Industries ein EPS von 1,52 INR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Synergy Green Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 720,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 60,80 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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