Synergy Green Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Synergy Green Industries stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 INR gegenüber 2,53 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,12 Prozent auf 1,19 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 974,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,00 INR gegenüber 11,14 INR je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Synergy Green Industries 3,66 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 8,50 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 3,80 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at