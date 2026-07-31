Syngene International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Syngene International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Syngene International ein EPS von 2,16 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,84 Prozent auf 7,36 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,75 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at