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29.10.2026 06:31:29
Syngene International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Syngene International ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Syngene International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Syngene International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,67 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,33 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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