Syngene International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Syngene International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,68 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,56 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Syngene International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Syngene International hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,87 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 12,35 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Syngene International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,39 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 36,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at