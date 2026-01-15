Syngenta Aktie
WKN: 589328 / ISIN: US87160A1007
|
15.01.2026 11:09:34
Syngenta Partners With SAP SE To Deploy AI-assisted Tools Enterprise-wide
(RTTNews) - SAP SE (SAP) and Syngenta announced a multi-year strategic technology partnership to accelerate AI-assisted innovation across Syngenta's global operations. The partnership will embed artificial intelligence at the core of Syngenta's enterprise, modernizing operations and enabling accelerated innovation through advanced data analytics across the business.
Syngenta's transformation will begin with SAP Cloud ERP Private solutions, modernizing core operations across the value-chain. Through SAP Business Data Cloud, Syngenta will create a unified, more secure, and scalable data foundation essential for real-time decision-making and AI integration.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Syngenta AGShs American Deposit.Receipt Repr.1/5th sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Syngenta AGShs American Deposit.Receipt Repr.1/5th sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE (spons. ADRs)
|202,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.